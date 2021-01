Nikos Aliagas recevra Aya Nakamura ce samedi dans 50 minutes Inside, à 17h50 sur TF1. Étonnant, non ? Mais si, souvenez-vous. C’était en 2018, lors des NRJ Music Awards. L’animateur avait malencontreusement écorché le prénom de la chanteuse lorsqu’il l'avait annoncée pour son live durant la cérémonie. Il n'était d'ailleurs pas le seul ce soir-là puisque Lio avait aussi appelé la jeune femme Abba Nakamura...

Vexée, l’interprète de “Pookie” avait remonté les bretelles du présentateur en coulisses. Et sur Twitter, elle en avait remis une couche jugeant qu’“on n’invite pas les gens quand on n’arrive même pas à dire son nom correctement”. Et elle jurait par la même occasion qu’on ne la lui referait pas puisque le commentaire était accompagné du hashtag #DernièreFois.

En 2019, elle semblait toujours lui tenir rigueur de ce qui était arrivé l'année précédente. À la fin de son live, elle avait disparu, paraissant ignorer l'animateur qui l'avait invité à venir s'asseoir avec les autres nomimés...

Deux ans plus tard, tout cela semble bien loin. Posté sur le compte Twitter de 50 minutes Inside, un clin d'oeil?, le teaser pour le numéro de ce samedi 16 janvier 2021 montre le présentateur de l’émission en compagnie d’Aya Nakamura. L’instant ne manque pas d’humour. La chanteuse regarde une séquence sur une tablette. “C’est La première télé où je chante ‘Djadja’, dit-elle le sourire aux lèvres. J’arrivais à peine à bouger.” Nikos Aliagas lui demande “on est où ?”. Elle répond “Aux NMS (NRJ Music Awards, NdlR).” “Aaah, là où on a fait connaissance sur un malentendu…”, lui glisse l’animateur. La chanteuse explique alors avoir un côté impulsif contre lequel elle ne peut pas lutter. Elle le reconnaît, elle n’était vraiment pas contente qu'il ait écorché son prénom. “Je suis fière d’avoir mélangé le Aya et le Nakamura. Je trouve ça joli."





La hache de guerre est donc enterrée entre eux. Et pour sceller cette réconciliation, Nikos Aliagas lui a remis en main propre le trophée d’Artiste féminine francophone de l’année également remporté aux NRJ Music Awards l’an dernier mais qu’elle n’avait pas pu recevoir parce qu’elle était absente. “Je t’avais promis que j’allais te le donner”, lui adresse-t-il. “Tu me l’as ramené ?” s’étonne Aya Nakamura qui reçoit le prix avec un plaisir non dissimulé.

Cette fois, c'est certain, tout est pardonné entre eux.