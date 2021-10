“Je trouve qu’elle a une base populaire, et je ne dis pas ça par démagogie, parce que je trouve qu’il y a des gens qui souffrent”, a ainsi répondu Philippe Chevallier, 65 ans, à la question deJordan de Luxe qui lui demandait s’il préférait voter pour la candidate du Rassemblement national ou le polémiste Éric Zemmour. Et le comique affiche ses préférences politiques à droite, fait rarissime dans le milieu du showbusiness.

Pas "d'extrême droite" mais "souverainiste"



Dans la foulée, le comédien a confirmé qu'il voterait pour Marine Le Pen si cette dernière se retrouvait au second tour avec le président sortant Emmanuel Macron. "J’ai peur du mondialisme, de la société qu’on nous propose, je n’aime pas le transhumanisme, je n’aime pas l’intelligence artificielle. J’aime ce que Philippe de Villiers (un ancien candidat à la présidentielle souverainiste, NDLR) appelait ‘le travail du cœur et de la main’”, a ainsi poursuivi Philippe Chevallier au micro de Jordan De Luxe.

“Ma femme est sénégalaise donc là-dessus, je n’ai pas de leçon à recevoir”, lâche-t-il, se défendant d’être d’extrême-droite et se déclarant plutôt souverainiste. Même si un artiste “n’a pas à s’engager” selon lui, l'humoriste assure vouloir afficher ses opinions politiques dorénavant. "On est dans une phase où il y a vraiment des gens qui en ont ras-le-bol.” Si Philippe Chevallier était sous silence radio à ce niveau-là jusqu'à aujourd'hui, c'était pour ne pas mettre à mal son ancien comparse Régis Laspalès (le duo s’est séparé en 2016). “Régis n’aurait pas voulu qu’on parle de ça, et je crois qu’il avait raison dans le fond", conclut-il.