La chanteuse américaine est tout simplement méconnaissable !





Pour cette année 2019, Madonna avait besoin de changement. L'artiste de 60 ans n'a pas fait les choses à moitié, son look a complétement changé !

Au revoir la longue chevelure blonde, Madonna a opté pour une coupe de cheveux courte, avec un retour au brun. On pourrait presque la prendre pour une artiste hollywoodienne des années 20. L'interprète de La Isla Bonita a dévoilé le résultat ce week-end sur son compte Instagram. Adorable détail, l'une de ses filles s'est glissée sur la photo.

Certains internautes sont sous le charme de ce renouveau : "C'est super ! C'est frais, tu portes vraiment bien cette nouvelle coupe !", "l'un de tes meilleurs looks depuis longtemps !". D'autres pointent du doigt le visage de Madonna qui a rajeuni. Ses joues sont plus lisses et rebondies, même ses yeux semblent ne plus être les mêmes : "Photoshop... Botox... Chirurgie esthétique... Ce n'est pas réel et une pauvre représentation de la beauté" peut-on lire. Certains n'y vont pas par quatre chemins et se lâche : "c'est laid".

Ce changement capillaire marque-t-il le début du grand retour de Madonna ? En octobre dernier, elle avait annoncé au au quotidien américain WWD : “je suis en train de terminer mon album qui sortira l’année prochaine”. Quand on sait que chaque nouvel opus s'est souvent accompagné d'un changement de look, on peut croire à cette hypothèse.