Confirmation avec la diffusion par la chaîne E ! de la bande-annonce de la saison finale de cette téléréalité. On y voit la future ex-femme du rappeur, en pleurs, dans son lit, lancer à ses sœurs : "J’ai l’impression d’être une p*** de ratée !" Après quatre enfants et sept ans de mariage, la star a en effet annoncé le 19 février dernier se séparer de Kanye West. Leurs problèmes auraient commencé en juillet 2020, lorsque le rappeur s’est lancé dans la course présidentielle.