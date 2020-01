Découverte dans la série phénomène alors qu'elle était encore une enfant, Millie Bobby Brown a désormais 15 ans. Et la transformation physique de l'interprète d'Eleven a de quoi vous laisser bouche bée. Sa dernière apparition lors des Screen Actors Guild Awards, ce 19 janvier, ne déroge pas à cette règle.

C'est dans un sublime combo robe-pantalon blanc signé Louis Vuitton que l'actrice est apparue sur le tapis rouge de la cérémonie, souvent considérée comme le baromètre des Oscars. Une pièce d'une classe folle qui, comme le rapporte ELLE, a nécessité 125 heures de travail à la maison de couture. Maquillage prononcé, bijoux et décolleté, Millie Bobby Brown a déjà tout d'une grande. Et c'est justement ce que certains fans se sont empressés de dénoncer sur Twitter. "Le styliste de Millie Bobby Brown devrait être viré. On dirait qu'elle a au moins 30 ans. C'est tellement dérangeant", peut-on y lire quand d'autres préfèrent souligner sa ressemblance avec Natalie Portman ou encore Winona Ryder, sa co-star de... 48 ans dans la série.