Décidément, ses 40 ans n'en finissent plus de faire jaser. Pour passer ce cap, Kim Kardashian est allée sur une île du bout du monde. Un voyage sous les cocotiers qui a fait grincer des dents alors que la pandémie de Covid-19 bat de nouveau son plein. Alors que les photos de l'événement viennent de tomber, le débat a pris une forme beaucoup plus surréaliste sur les réseaux sociaux. Et si l'épouse de Kanye West avait véritablement six orteils ? Ce cliché, pris lors de sa controverséea relancé la déconcertante rumeur de plus belle.

"Je suis la seule à penser qu'elle a six orteils ?"

"Désormais, je vais scruter ses orteils sur toutes ses photos"

"Kim, montre-nous le sixième orteil"

Croyez-le ou non, la question agite les réseaux sociaux depuis des mois à tel point que Kim Kardashian a tenté de démentir, vidéo à l'appui. "Tout le monde pense que j'ai six orteils, et c'est vraiment dingue. Cette partie de mon pied, quand je porte une chaussure comme celle-là (des sandales, ndlr), ça s'écrase juste là et, en photo, je ne sais pas pourquoi, ça ressemble à un sixième orteil", avait-elle pris le soin d'expliquer en septembre dernier.