"On est tous abasourdis"

"Je suis passé d'être heureux, à être en colère puis à être à inquiet pour lui", déplore celui qui s'est bâti un empire dans le secteur du recrutement dans Closer UK. Le cinquantenaire estime que les récentes sorties médiatiques du duc de Sussex ne sont pas cohérentes avec son projet de vie initial. "On est tous abasourdis. Il voulait prendre du recul et protéger sa femme, et maintenant il leur rentre dedans. C'est une attaque contre sa famille. (...) Si vous voulez une vie simple, réglez vos problèmes en privé et discutez avec respect. N'en débattez pas sur la place publique, c'est vraiment blessant", a-t-il pesté. "Si Harry ne se ressaisit pas et n'arrête pas les frais, il n'y aura bientôt plus de terrain d'entente ou de relation à reconstruire", prévient-il.

Gary Goldsmith en a profité pour encenser sa nièce, véritable "pacificatrice" en cette période trouble. "Si quelqu'un peut apporter la paix dans la famille royale, c’est Kate. Kate est une arbitre fabuleuse (...). Chaque partie de son être travaille à être amicale et à faire de son mieux… Elle essaie de faire la médiation", a-t-il raconté au sujet de Kate Middleton.