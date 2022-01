Igor et Grichka Bogdanoff étaient inséparables. Ils faisaient tout ensemble, ils s'appelaient et se voyaient tous les jours et ont finalement fini par mourir, à quelques jours d'intervalle, du même virus. Si beaucoup de points communs sont à dénombrer entre les jumeaux, il y a cependant un aspect de leur vie que tout opposait, leur relation sentimentale.

Alors qu’Igor Bogdanoff a été marié deux fois et a eu six enfants avec trois femmes différentes, Grichka a lui fait le choix de rester solitaire tout au long de sa vie. Un mal-être qui tient sa source à l'enfance des jumeaux, qui ont souffert de la séparation de leur parents.

"Grichka s'est confié sur sa peur de l'abandon. Les jumeaux ont été élevés par notre grand-mère essentiellement et sans leur père qui est revenu ensuite donc. Ça m’a fait de la peine d’entendre ça, je crois qu’on ne peut pas expliquer leur parcours, leur aspiration à la singularité ou à s’extraire des contingences sans cette clef. Concernant Grichka, c'est sans doute ce qui explique qu'il n'ait pas fondé de famille ou qu'il ne se soit pas marié. Il ne supportait pas l’idée d’être potentiellement abandonné, c’est une crainte qu’il n’a jamais soignée. Sa seule façon d’être certain d’un lien était la gémellité. Igor et Grichka se sont vus tout le temps, tous les jours de leur vie", explique Véronique Bogdanoff à nos confrères de Gala.