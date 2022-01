On ne compte plus les célébrités françaises qui donnent leur avis sur la situation sanitaire à la suite des mesures prises par leur gouvernement face à la pandémie de Covid-19. À savoir l’"obligation vaccinale déguisée" avec le pass vaccinal qui nécessite un test négatif de moins de 24 heures ou un schéma vaccinal complet. À l’heure où l’Hexagone comptabilise encore plus de 5 millions de personnes non vaccinées, des voix se font entendre sur ces fameuses injections à répétition. "J’ai fait la 3e dose hier. Pleine forme, écrit ainsi Isabelle Mergault sur ses réseaux sociaux. Mais pour la 4e ou la 5e, ils peuvent toujours se gratter. C’est niet. Je vis comme les non vaccinés. Masque, distance, angoisse, etc. Quel bourrier !"

La sociétaire des Grosses Têtes ne semble pas être la seule à s’agacer de la situation épidémique en France qui bat en ce moment des records de contaminations. Benoit Paire, vacciné mais testé positif "pour la 250e fois" la semaine dernière ne décolère pas. "Franchement je n’en peux plus de votre Covid de m*rde !", peste le tennisman sur Twitter. "Comment je vais ? À cause du Covid j’ai le nez qui coule, mais à cause de toutes ces quarantaines passées dans une chambre à l’autre bout du monde, je ne me sens pas très bien dans ma tête ! PS : Juste une chose, le vaccin je suis pour à 100 % mais dans ce cas revivons comme avant, sinon je ne vois pas l’intérêt ."

Même son de cloche du côté de la chanteuse Marina Kaye qui explique sur Instagram son " ras-le-bol de ces mesures de plus en plus ridicules qui prouvent que rien n’avance ni n’évolue malgré toutes les promesses liées au vaccin dont il faudra bientôt une dose par semaine à ce rythme".