Un nouveau pas vient d’être franchi dans le surréalisme des récompenses cinématographiques.

Le choix de The Hollywood Critics Association pour la plus grande star de ces dix dernières années laisse pantois. “Nous sommes fiers d’annoncer que Kristen Stewart recevra le prix de l’actrice de la décennie durant notre cérémonie du 9 janvier 2020. L’actrice affiche une carrière impressionnante avec des films comme Seberg, Personal Shopper, Sils Maria, The Runaways etCharlie’s Angels.” C’est vrai que participer à autant de longs métrages qui n’ont attiré personne dans les salles, c’est remarquable. Soit ils ne vont jamais au cinéma et ne connaissent pas Angelina Jolie , Jennifer Lawrence, Nicole Kidman, Margot Robbie, Scarlett Johansson et compagnie, soit les membres de cette association ont passé les dix dernières années à fumer la moquette. On hésite…