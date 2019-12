"Ce n’est pas nécessairement fini pour les Skywalker"

La vérité d’un jour n’est pas forcément celle du lendemain. Surtout à Hollywood. Alors que depuis des mois, tous les membres de l’équipe de Star Wars : The Rise of Skywalker insistent sur la clôture de l’aventure pour la famille Skywalker, Kathleen Kennedy, qui gère l’univers de La guerre des étoiles, ne se montre soudainement plus aussi affirmative. "Nous avons achevé la saga", a-t-elle déclaré sur le tapis bleu lors de la première du film. "Mais ce n’est pas nécessairement fini pour les Skywalker. Ils pourraient toujours, d’une manière ou d’une autre, réapparaître, mais à cet instant, c’est terminé." Tout est dans la nuance.