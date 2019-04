"J’étais tellement heureuse de retrouver les enfants de l’orphelinat de #BaVi, nous avons organisé un challenge pour eux. Dessiner l’amitié franco-vietnamienne", écrit ainsi la sœur de Joy, en vacances au Vietnam, sur son compte Instagram.

"Il y avait de l’amour et un hommage à #NotreDame." Un dessin qui risque de ne pas faire les affaires de sa mère. En effet, plusieurs drapeaux français y sont visibles… ce qui laisse penser que la fille du taulier est attachée à la France et à ses symboles.

Or, dans la bataille sur l’héritage de Johnny Hallyday, Laeticia faisait valoir que son mari n’aimait plus la mentalité française, qu’il avait même demandé la nationalité américaine. Un élément de plus qui va titiller la justice selon les observateurs.