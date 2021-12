Dans une publication Instagram, Charlène a en effet dévoilé une carte de vœux familiale pour le moins inattendue au vu de sa situation Après plusieurs semaines passées en Afrique du Sud, elle avait enfin remis les pieds sur les terres monégasques mais les retrouvailles avec son mari et ses deux enfants avaient été de courte durée. À peine de retour sur le Rocher, elle l’avait aussitôt quitté. D’où ce post familial surprenant. "Je vous souhaite à tous de belles et sûres fêtes de fin d’année. Avec tout mon amour", a-t-elle ainsi écrit en légende de ce dessin représentant le prince et la princesse de Monaco, entourés de Gabrielle et Jacques.