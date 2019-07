On peut l'apercevoir en larmes. Il accompagne les images d'un texte pour le moins interpellant. "Je pourrais télécharger mille photos cool que je collectionnais pour nourrir cette machine menteuse qu’est Instagram. Je pourrais gonfler mon ego et remplir le vide avec des ‘like’... mais pas aujourd’hui. Aujourd’hui, j’ai décidé de vous donner une part sincère de ma vie (...) Je ne vais pas entrer dans les détails de ce qui m’arrive, car je ne le sais même pas moi-même. Mais c’est moi, ici. Sans filtres, sans édulcorants et sans mensonges".

L'acteur n'a pas expliqué les raisons de cette tristesse mais il a reçu le soutien de certains de ses complices de la série comme Esther Acebo (Mónica), Álvaro Morte (le Professeur) ou encore Paco Tous (Moscou).