On l'apprenait hier, Guy Bedos, un grand nom de l'humour français, s'en est allé à l'âge de 85 ans. On connait aujourd'hui les circonstances de sa mort.

Hier dans un message émouvant publié sur les réseaux sociaux, Nicolas Bedos annonçait la mort de son père. "Il était beau, il était drôle, il était libre et courageux. Comme je suis fier de t’avoir eu pour père. Embrasse Desproges et Dabadie vu que vous êtes tous au Paradis", a-t-il écrit. Une magnifique déclaration qui n'apportait néanmoins aucune précision quant aux circonstances du décès de Guy Bedos. Mais ce vendredi matin, Jack Lang, l'ancien ministre de la Culture en France, s’est exprimé au micro d’Europe 1 et a apporté quelques éclaircissements sur la cause de la mort de l'humoriste. Selon ses dires, il serait décédé des suites d'une longue maladie.

L'ancien ministre a également tenu à rendre hommage à Guy Bedos. Il a ainsi déclaré qu'il était une "âme belle et généreuse" ainsi qu'un "extraordinaire inventeur d’un humour qui lui était propre". Depuis l'annonce de son décès, les réactions des stars affluent. Omar Sy a notamment écrit sur Twitter: "Merci à Guy Bedos pour son humour, son audace, son exemplarité de liberté de penser, de s’exprimer et de vivre". Muriel Robin a elle expliqué avoir perdu son "grand frère".

Guy Bedos avait toujours eu une vision de la mort très claire et en parlait sans complexe. "Pour tout dire, j'ai un peu peur de la dernière partie de l'histoire. J'espère qu'un médecin ami me prescrira, si je le lui demande gentiment, une dose de cyanure ! Pour choisir ma sortie, pour éviter des longueurs, ne pas jouer le sketch de trop, ne pas faire le rappel de trop", avait-il confié lors d'une interview pour Télérama.

Selon les premières informations, l'humoriste devrait être enterré à Lumio en Corse, une ville qu'il appréciait tout particulièrement.