Selon nos informations, cela fait plusieurs mois que la célèbre influenceuse de 24 ans (et son combat contre l’acné) sort avec notre DJ bruxellois Henri Pfr (23 ans) qui vient de sortir son nouveau titre "Wake Up" en collaboration avec Broken Back.

Les deux tourtereaux se sont rencontrés lors d’un événement et, depuis, c’est le grand amour. La participante à Danse avec les Stars 6 suit même notre as des platines sur presque tous ses concerts un peu partout dans le monde. Ce qui n’est pas passé inaperçu aux yeux de certains de leurs fans sur Twitter. "Elle n’avait pas dit qu’elle prendrait moins l’avion ?"; "Ils sont dans les mêmes hôtels au même moment" ; "On voit Henri dans le reflet de ses lunettes."