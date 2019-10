Concluant sa première tournée royale en Afrique en compagnie de son épouse et de son fils Archie, le Prince a répondu à quelques questions de journalistes. Mais l'une d'entre elles l'a particulièrement exaspéré. C'est la journaliste de Sky News, Rhiannon Mills, qui en était à la base. "Qu'espérez-vous accomplir en Afrique ? ", avait interrogé la jeune femme. Ce à quoi l'époux de Meghan Markle lui répond de "demander aux Africains". Insatisfaite, Rhiannon Mills insiste. "Quelle est l'importance de venir en Afrique?", lui demande-t-elle.





Il n'en faudra pas plus pour susciter la colère du duc de Sussex. "Rhiannon, ne vous comportez pas comme cela", a répondu le Prince qui entretient une relation assez conflictuelle avec la presse. Ce dernier reproche notamment aux médias et plus particulièrement aux paparazzis de se comporter avec son épouse comme ils se comportaient avec sa mère, Lady Di.