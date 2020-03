"La sécurité avant tout NIVEAU SUPÉRIEUR" , indique le top model en légende d’une photo où elle apparaît emmitouflée dans une combinaison blanche, avec masque bleu, lunettes de protection et gants en latex rose.

En alertant ses quelque 8,5 millions d’abonnés, le mannequin de 49 ans semble prendre toutes les précautions possibles et imaginables pour ne pas contracter le fameux Covid-19 en prenant l’avion, un moyen de transport qui l’a toujours inquiétée. "Je me moque de ce que les gens peuvent penser de moi. C’est ma santé, et ça me fait me sentir mieux."