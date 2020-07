Là-bas, l’animateur s’est familiarisé avec le théâtre et a voulu expérimenter la méthode Lee Strasberg qui permet aux acteurs de puiser dans leurs propres affects pour créer l’émotion. "Cela m’a beaucoup aidé dans mon métier d’animateur télé mais également dans l’écriture", explique l’homme de 53 ans qui, bien que de retour à la télévision française des années plus tard, a quand même décidé de s’installer en Californie.

Si l’animateur rêvait à un moment de scène et cinéma, il n’en est plus rien aujourd’hui. " J’ai fait des ateliers à l’Actors Studio de Los Angeles, mais à titre personnel. Je n’ai aucune velléité de jouer là-bas et en fait, aucune velléité de jouer du tout. Il y a trois ans, j’ai pris la décision de ne plus jouer ni pour le théâtre ni pour la télévision", explique-t-il. "Je trouve plus intéressant d’écrire que de jouer parce que, quand on écrit, on est tous les rôles."