À en croire Jean-Jacques Debout, en contact étrange avec le Taulier, la tombe du rocker va être rapatriée.

Le mari de Chantal Goya, grand ami de Johnny Hallyday, affirme entrer régulièrement en contact direct avec le Taulier, qui repose en ce moment du côté de Saint-Barthélémy. "Il me parle toutes les nuits et il me dit qu’il n’est pas bien là-bas, qu’il n’est pas chez lui" , confie-t-il, de manière plutôt étrange, à France Dimanche. "D’ici cinq ou dix ans, sa dépouille sera rapatriée au cimetière Montmartre à Paris. Quelque chose me dit qu’il ne restera pas là-bas. J’en suis sûr."

Selon le célèbre compositeur de 80 ans, la tombe de Johnny n’a rien à faire à Saint-Barthélemy. Jean-Jacques Debout persiste et signe même. Il est certain que si son corps est bien là-bas, son esprit, lui, est à Paris. "Je suis persuadé que son âme est ici, dans le IXe arrondissement, près de la maison de son enfance, rue de la Tour-des-dames et du square de la Trinité qu’il aimait tant , conclut-il, toujours à France Dimanche . Je suis triste de le dire, mais il n’a rien à faire à Saint-Barth."

Des déclarations qui risquent de faire sortir Læticia Hallyday de ses gonds. En effet, la veuve de 44 ans a dû batailler ferme pour que son défunt mari soit inhumé sur son île de cœur.