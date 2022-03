Malaise

"Quand j'avais 20 ans et qu'on me disait que j'étais canon ou sexy, ça me mettait tellement mal à l'aise... Maintenant, je regarde les photos, je me dis: quelle idiote, j'étais trop mignonne, mais c'est dans la tête, on n'y peut rien", y confie celle qui concède avoir "un peu de mal" avec ses rides. L'actrice reconnaît volontiers être "très pudique" et elle a encore du mal à se voir à l'écran malgré sa longue et riche carrière.

Sophie Marceau a toutefois accepté de jouer le jeu en posant topless pour le magazine. Une photo mise en Une qui divise ses fans."Dommage cette couverture, on dirait qu'elle passe une visite médicale et qu'elle est en salle d'attente, pourquoi cette nudité ?", "pas fan de l'idée de cette couverture !", "encore une couverture sur l'âge et qui me met mal à l'aise" ou "et si on faisait briller le cerveau des filles ?", peut-on lire dans la section commentaires.