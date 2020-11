C'est l'actrice dont le monde parle en ce moment. Emma Corrin, qui incarne Diana Spencer dans la nouvelle saison tant attendue de, a mis tout le monde d'accord grâce à sa prestation pleine de nuance et de charme. Désormais convoitée par les plus grands magazines, celle qui n'était récemment qu'une illustre inconnue est la star de la dernière édition de. L'occasion de dévoiler une image moins sage qu'à l'écran.

Jupe en cuir, soutien-gorge transparent... l'Anglaise de 24 ans y affiche ses aisselles non-épilées avec fierté. Une volonté de normaliser ce choix encore bien souvent tabou - Julia Roberts en sait quelque chose. "Je voulais les faire pousser depuis quelques années. Je ne l’ai pas fait avant parce que j’étais en couple et je suppose que j’ai été programmée pour penser que je devrais probablement me raser pour le bien des deux parties", a-t-elle précisé dans les colonnes de Glamour dans des propos traduits par ELLE. Emma Corrin l'assume : elle souhaite envoyer balader ce diktat. "Je me suis dit : 'Pourquoi est-ce que je m’en suis préoccupée ?'” C’est une prise de conscience assez décevante, il n’y a pas de drame là-dedans. J’espère que cela est sur le point de devenir normal et qu’on ne le remarquera plus", a-t-elle ajouté. Après la robe polémique d'Harry Styles, la Toile est de nouveau conquise par la nouvelle génération.