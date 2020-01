Une séquence qui n'est pas passée inaperçue.

Déstabillisée ou franche du collier ? Interrogée sur le Megxit lors d'une sortie officielle, Camilla Parker Bowles semble avoir perdu de son flegme britannique.

"Hum... bien sûr"

C'est lors de son passage au Prospect Hospice de Swindon, ce 20 janvier, que l'épouse du prince Charles a été interpellée par un journaliste. "Meghan et Harry vont-ils vous manquer ?", lui a-t-il lancé de but en blanc. Sa réaction, filmée, a rapidement fait le tour de la toile.

Après une courte pause, on voit la duchesse de Cornouailles, clairement prise au dépourvu, se fendre d'un "of course" avec une pointe d'acidité. De là à ce que cela traduise les tensions avérées au sein de la famille royale britannique, il n'y a qu'un (tout petit) pas. De son côté, le prince Harry vient tout juste de rejoindre Meghan et Archie au Canada où une vie plus paisible leur tend les bras.