Ce 17 avril, Posh soufflait ses 45 bougies.





Femme épanouie, maman comblée et buisiness woman accomplie. À 45 ans, Victoria Beckham semble nager dans le bonheur.

Une belle année à tous les niveaux

Malgré des rumeurs qui annonçaient que le mythique couple Posh-Becks battait de l’aile, il semble toujours aussi solide après leurs 20 ans de mariage. Côté pro, Victoria a réalisé son premier défilé à la Fashion Week de Londres et elle a fièrement fêté les 10 ans de sa marque. En novembre, la créatrice recevait aussi le Fashion Icon Award. Brooklyn, son aîné, a trouvé l’amour dans les bras d’Hana Cross au début de l’année, et la jeune femme a naturellement trouvé sa place au sein du clan Beckham. Romeo, 16 ans, serait en couple avec Millie Bobby Brown de la série "Stranger Things". On lui souhaite une nouvelle année tout aussi heureuse.

"Joyeux anniversaire Mama. Je te souhaite la plus belle des journées, car tu mérites d'être gâtée par les petits. Et par moi, évidemment."

"Joyeux anniversaire à la meilleure maman du monde. Je t'aime tellement et j'espère que tu passeras une journée incroyable."

"Joyeux anniversaire maman. Je t'aime tellement. Tu es la meilleure des mamans et une femme en or."