Lors de l’annonce tant attendue de la naissance d’Archie, premier enfant du duc et de la duchesse de Sussex, le communiqué diffusé par Buckingham Palace indiquait que la reine Elizabeth, le duc d’Edimbourg, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles, le duc et la duchesse de Cambridge avaient été prévenus de l’heureuse nouvelle et que Doria Raghlan, mère de la duchesse, était auprès d’elle et de son petit-fils dans leur résidence de Frogmore cottage.

Mais il y avait encore trois autres personnes mentionnées : lady Jane Fellowes, lady Sarah McCorquodale et le comte Spencer. Une attention toute particulière du prince Harry à l’égard de ses tantes et oncle maternels et une référence évidente à la mémoire de sa mère la princesse Diana.

Au décès de la princesse en 1997, les princes William et Harry ont été très entourés par leur père le prince Charles mais aussi par leur tante la princesse Anne et ses enfants Peter et Zara.

La famille Spencer a cependant continué à garder le contact même si le discours de Charles, 9ème comte Spencer lors des funérailles de sa sœur, avait suscité l’irritation de la reine Elizabeth, Charles Spencer jetant à la face de la famille royale que l’on avait retiré par mesquinerie le titre d’altesse royale à sa sœur.

Les Spencer ont toujours gravité dans le sillage des Windsor. La demeure familiale d’Althorp House où repose Diana, est voisine du château de Sandringham où la reine séjourne au moment des fêtes de fin d’année. Diana jouait enfant avec les princes Andrew et Edward qui sont de sa génération.

Lady Sarah McCorquodale (1955) est l’aînée de la fratrie. Elle a trois enfants dont Celia qui s’est mariée en juin 2018, coiffée du même diadème familial que Diana le jour de ses noces. Harry et Meghan jeunes mariés assistaient à la cérémonie.

Lady Jane (1957) est mariée à Sir Robert Fellowes qui fut pendant de longues années le secrétaire particulier de la reine Elizabeth. Elle a également trois enfants dont Laura qui est l’une des marraines de la princesse Charlotte de Cambridge. Lady Sarah et lady Jane avaient accompagné le prince Charles à Paris pour rapatrier la dépouille de leur sœur.

Enfin, Charles Spencer (1964) est père de sept enfants issus de ses trois mariages.

Son héritier Edward, vicomte Althorp, avait attiré tous les regards lors du mariage du prince Harry, tout comme sa sœur la très médiatique lady Kitty, image de Dolce&Gabbana et du joaillier Gucci.