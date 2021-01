En novembre dernier, après neuf années de bonheur, la famille avait salué le départ définitif de leur fidèle cocker, plus connu sous le nom de Lupo.

Cette semaine, un nouveau chiot s'est installé dans la demeure de la famille royale. Un cocker noir, âgé maintenant de 8 mois, a été offert par James Middleton, le frère de Kate. James avait annoncé sur Instagram en mai dernier que sa chienne Luna - qui est aussi la sœur de Lupo - avait une portée de six chiots, mais qu'il n'en garderait aucun car "ils ont tous une maison remplie d'amour qui les attend".





Un ami de Kate et William a déclaré à l'hebdomadaire britannique, The Mail on Sunday, que "le nouveau chiot est adorable et toute la famille est très attachée à lui. Ils ont été dévastés par le décès de Lupo. On espérait qu'un chien plus jeune donnerait à Lupo un peu de compagnie et lui donnerait un peu plus de vie et d'énergie".

En 2011, année de leur mariage, Lupo était un cadeau des parents de Kate. Ce chien aurait même aidé les jeunes mariés a choisir le prénom du Prince George, selon le Times. Kate et William, ayant quelques difficultés a posé un choix définitif pour le nom de leur premier enfant, auraient écrit leurs choix sur des morceaux de papier éparpillés au sol et laissé Lupo faire son choix.

Lorsque Lupo est décédé, les membres de la famille royale ont même publié une rarissime déclaration personnelle sur Instagram : "Le week-end dernier, notre cher chien Lupo est malheureusement décédé. Il a été au cœur de notre famille pendant les neuf dernières années et il nous manquera beaucoup - W &C."

Aujourd'hui, c'est une nouvelle histoire qui commence.