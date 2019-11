Des kilos de nourriture jetés dans tous les sens: voilà la scène à laquelle ont eu droit les téléspectateurs de "Keeping up with the Kardashians" ce dimanche 17 novembre. Postée sur les réseaux sociaux par Khloe dès la semaine dernière, la séquence a valu à la célèbre famille de très nombreuses critiques sur ce gaspillage alimentaire.

"Cela me dégoûte", "Il n'y a que les riches pour faire ça", ... Voilà quelques-uns des commentaire qu'on peut lire sous la publication.

La soeur de Kim semble toutefois être la seule à condamner les faits. "Suis-je ennuyée par cette bataille de nourriture?", demande-t-elle face à la caméra. "Qui ne serait pas ennuyé ? C'est bizarre, perturbant et inacceptable", reconnaît-elle.