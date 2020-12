Un Noël sans prise de tête. C'est plus décontractée que jamais que la famille princière monégasque a décidé de passer le réveillon. Exit tenues guindées et smokings étriqués, Albert, Charlène et les leurs ont opté pour des festivités où l'aisance et la bonne humeur étaient de mise. Les quelques photos partagées par la Princesse sur Instagram ce dimanche 27 décembre en attestent.

Enveloppée dans un pull bien chaud, la maman de Jacques et Gabriella y arborait encore son étonnant "half hawk", une coupe de cheveux qui a beaucoup fait jaser en cette fin d'année. Les jumeaux, 6 ans, se sont amusés aux côtés de leur papa, qui avait chaussé des Crocs rouges et un déguisement déluré pour l'occasion. La princesse Stéphanie, vêtue d'un superbe pull de Noël, avait aussi fait le déplacement en compagnie de ses enfants : Pauline Ducruet, Louis Ducruet, qui s'épanouit désormais en deuxième division du championnat de football anglais après un passage à l'AS Monaco, ainsi que Camille Gottlieb. Marie Chevallier-Ducruet, la compagne du neveu d'Albert II, était aussi de la partie. "Joyeux Noël à tous nos amis et nos familles, je vous aime tous", a écrit l'ancienne nageuse de 42 ans à l'attention de ses fidèles followers.