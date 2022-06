"Nous sommes choqués"

Situé à 80 kilomètres au sud de Copenhague, Herlufsholm est un prestigieux pensionnat du royaume qui a vu défiler les riches et célèbres entre ses murs. Mais il s'avère qu'une ambiance délétère, teintée de sexisme et de violence, y régnerait depuis longtemps selon plusieurs témoignages d'anciens élèves. Le couple royal, sous le choc, a fait paraître un communiqué clair et net. "Nous sommes profondément choqués par les rapports qui ont été publiés récemment sur Herlufsholm. En tant que parents d'un enfant scolarisé à l'école, nous attendons de l'établissement qu'il fasse le nécessaire pour rectifier les conditions inacceptables", peut-on y lire. Le prince de 16 ans n'y fera donc plus ses gammes, et la princesse Isabella, 15 ans, ne l'intégrera pas à la rentrée prochaine. Les Danois ont été nombreux à soutenir cette décision sur le compte Instagram officiel du Palais.

Tel est le nom du documentaire qui allait secouer jusqu'à la famille royale danoise. Suite à sa diffusion, la princesse Mary et le prince héritier Frederik ont pris une décision on ne peut plus ferme : celle de retirer leur fils Christian de l'établissement dont il y est question.