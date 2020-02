La famille royale hollandaise a chaussé les skis à Lech, en Autriche.

C’est une tradition dans la famille royale hollandaise : chaque année, durant les vacances à la neige, tout le monde se retrouve pour la photo de famille. Mais quand, d’ordinaire, ce sont les bouilles souriantes de la reine Maxima, du roi Willem-Alexander des Pays-Bas et de leurs filles que l’on retrouve sur les clichés, cette fois, ils étaient bien plus nombreux à prendre la pose dans la poudreuse de Lech am Arlberg, dans les Alpes autrichiennes. Une station dans laquelle la famille royale hollandaise passe ses vacances depuis 1959. Avant la naissance du roi Willem-Alexander, donc !

Sur les photos qui sont, selon le quotidien néerlandais Algemene Dagblad, "le prix à payer" pour pouvoir, ensuite, skier tranquille, on retrouve, entourant le roi Willem-Alexander et son épouse la reine Maxima, leurs trois filles, les princesses Catharina-Amalia, 15 ans, Alexia, 13 ans et demi, et Ariane, 11 ans et demi. Au centre, portant sur ses petites-filles un regard amusé, on découvre la mère du monarque, l’ex-reine Beatrix. Également au rendez-vous, son petit frère, le prince Constantijn, venu avec sa femme, la princesse Laurentien et leurs trois enfants, les comtesses Eloïse et Leonore, 16 ans et demi et 12 ans et demi, et le comte Claus Casimir, presque 15 ans. Tantôt plus sérieux - quand ils sont tous réunis - tantôt nettement plus détendus quand ils sont photographiés par petits groupes, roi, reine, princes et princesses se sont pliés à l’exercice avec une certaine bonne humeur et ce en dépit des mauvais souvenirs que pourraient leur rappeler les lieux. Car c’est à Lech que le prince Friso, deuxième fils de l’ex-reine Beatrix et frère cadet de l’actuel souverain, a trouvé la mort, en 2012, dans une avalanche.