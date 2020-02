La femme de Radja Nainggolan, Claudia, se bat contre le cancer depuis bientôt un an maintenant.

Au début du mois de juillet, Claudia Nainggolan annoncait souffrir d'un cancer depuis le mois d'avril. Son combat contre une tumeur ne l'abat pas pour autant. Pour décrire le courage dont elle fait preuve, Claudia Lai a été mise à l'honneur dans le quotidien italien La Gazzetta dello Sport. Une femme qui combat la maladie avec "le courage d'une lionne" comme le décrit le quotidien sporti.

Interrogée sur sa maladie, la compagne du Ninja a expliqué comment elle a vécu l'annonce de sa maladie.

"J'ai annoncé publiquement ma maladie, seulement trois mois plus tard. Peut-être un peu trop tard. Peut-être qu'au début, je n'ai pas été assez lucide pour affronter mes problèmes. J’ai dû me confronter à des gens qui étaient embarqués dans le même bateau que moi pour mieux comprendre. En parler en public m'a donné l'occasion d'entrer en contact avec d'autres femmes atteintes du cancer, de nouer des amitiés, de me donner du courage".

Mère de deux enfants, Claudia explique également avoir connu des soucis de santé dès son plus jeune âge avec une intervention chirurgicale risquée au niveau du coeur, qui pose des complications à sa tumeur 30 ans après. "Il y a exactement trente ans, enfant, j'ai subi une opération à coeur ouvert pour une malformation cardiaque. Ces problèmes ont un grand impact sur le traitement actuel. Je n'ai pas le droit de prendre tous les médicaments. Je dois faire attention à ne pas attraper d'infections. En décembre, j'ai dû arrêter la chimio pendant deux mois, à cause de mon coeur. Mais désormais tous les traitements ont repris".

Si la maman de 38 ans affirme être très bien entourée par sa famille et ses proches, elle ne cache pas quelques petits moments de faiblesse à certains moments et avoue une dernière chose, non sans mal: "Le cancer et la chimio entraînent toutes sortes de complications... Je ne pourrai plus avoir d'enfant, mais heureusement, j'ai déjà deux filles fantastiques".