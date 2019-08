Actuellement en voyage en Amérique latine, Nubia Esteban, la fille aînée de Lio, a posé seins nus sur Instagram avec ce commentaire.

"Non mais en fait ça manquait un peu de peau par ici." Âgée de 31 ans, la fille de l’interprète de "Banana Split" semble tout aussi sulfureuse que sa mère. Et on ne dit pas cela pour ses nombreux tatouages. Elle a beau être en vacances dans un pays chaud (Colombie), Nubia sait comment faire grimper la température de son réseau social.