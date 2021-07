Au fil des années, Hailie Mathers a su se tailler une solide réputation d'influenceuse. À 25 ans, la fille d'Eminem distille ses conseils mode, food et fitness sur Instagram où elle cumule désormais plus de 2 millions de followers. Pour autant, celle qui partage des photos de ses randonnées et de ses apéros reste relativement discrète quant à sa vie privée la plus stricte.

Ce 19 juillet, Hailie en a toutefois offert un rare aperçu en publiant un cliché avec son petit ami. "Je partage rarement mon feed, mais quand je le fais, je suis heureuse que ce soit avec toi", a-t-elle écrit sur le réseau social.

La fille du rappeur américain est en couple avec Evan McClintock depuis 2016 et les années lycée, et le duo file le parfait amour. "La famille de Hailie a accueilli Evan, c'est un jeune couple fantastique qui préfère les soirées au calme que la fête", révélait une source à leur sujet dans le Daily Mail en 2018.