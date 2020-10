Alerte "fille de" à la Fashion Week. Et pas des moindres. La fille de Kate Moss, alias "la Brindille", vient de faire ses premiers pas sur les podiums parisiens. À 18 ans, Lila Grace venait en effet garnir les rangs des mannequins mobilisés par

Miu Miu pour sa collection printemps-été 2020.

Très fière, et certainement un brin nerveuse, la fille de la célébrissime mannequin britannique et de Jefferson Hack a publié un extrait du défilé en question sur Instagram. On la voit portant un débardeur rose flashy et une jupe jaune nineties à souhait. La jeune femme a également fait deux autres apparitions vêtue d’un tailleur noir, puis d’une robe bleu pastel assortie d’un gros noeud jaune.

Les observateurs, qui attendaient forcément la jeune femme au tournant, ont toutefois formulé quelques critiques à son égard. "J'espère que ta démarche va s'améliorer", pouvait-on lire sur Instagram. Même son de cloche sur Twitter, où certains estiment qu'il y a encore du boulot.

{{3}

"Lila Moss a ouvert et clôturé pour Miu Miu ?! Avec cette démarche calamiteuse ? La mode perd en qualité tous les jours avec ce genre de décision."