Royauté et mannequinat font bon ménage. Et c'est particulièrement vrai dans les royaumes scandinaves. Les frères Nikolai et Felix, princes du Danemark, ont tous les deux prêté leurs traits à des marques de prestige ces dernières années. L'aîné a défilé pour Chanel à plusieurs reprises quand le cadet vient de prendre la pose pour la maison de joaillerie danoise Georg Jensen. Cette fois, c'est en Norvège qu'une graine de mannequin entend éclore.

Leah Isadora Behn, la deuxième fille de la princesse Märtha Louise et de feu l'écrivain Ari Behn, vient de décrocher un contrat prometteur. L'adolescente de 17 ans garnit désormais les rangs de Team Models, la plus grosse agence du royaume. "Tellement heureux d'intégrer la superbe Leah Behn dans la famille Team Models", s'est félicitée la société dénicheuse de talents sur les réseaux sociaux. La nouvelle est un beau cadeau puisque la jeune femme, qui partage régulièrement des tutos maquillage sur Instagram, fêtait son anniversaire ce 8 avril.