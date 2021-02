Hyper à l'aise dans son corps et la langue bien pendue. L'arrivée de Lourdes Leon sur Instagram il y a de cela trois semaines avait tout du cocktail explosif. À 24 ans, la fille de Madonna et de l'acteur cubain Carlos Leon régale déjà ses premiers followers, actuellement au nombre de 103.000.

Ce mardi 16 février, c'est en égérie bombesque que la jeune femme s'est affichée sur le réseau social. Le mannequin a perpétué la tradition en posant pour l'une des dernières collections du créateur Marc Jacobs, très proche de la chanteuse américaine de 62 ans. En jean et en soutien-gorge, en pull marin et en petite culotte ou encore en chemisette à fleurs, Lourdes Leon a prouvé à quel point elle était dans son élément devant l'objectif. "Elle représente parfaitement l’esprit jeune et le sens de l’individualité sans compromis de la marque", a fait savoir Marc Jacobs dans un communiqué

Dès son arrivée, la fille de Madonna a fait jaser à cause de ses punchlines sans filtre adressées à ses premiers détracteurs. Accusée de "thirst trappig"(une publication suggestive qui vise à attirer l'attention des internautes, Ndlr) par un internaute sur sa toute première publication, elle lui a lancé un sobre "ta mère suce une b*te sauvage”. Elle a également rétorqué "je chanterai à ton enterrement" à quelqu'un attend sa carrière dans la musique au tournant. Rebelle jusqu'au bout des ongles.