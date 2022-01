Swarovski, Thierry Mugler, Burberry... la jeune femme de 25 ans met la fashionsphère à ses pieds. Son dernier coup d'éclat ? Une campagne bouillante avec Rihanna pour la collection de lingerie Savage x Fenty. Dévoilé ce 19 janvier, le shooting avec la "fille de" et la chanteuse originaire de La Barbade entend faire monter la température en marge de la Saint-Valentin avec des body sexy à souhait, des bas en résille et des soutiens-gorge. Lourdes Leon avait déjà posé pour la gamme, seule et en latex, en septembre dernier.