Honorer sa mémoire, toujours. Fauché par la vie à 40 ans à cause d'un tragique accident de voiture, Paul Walker est toujours bien présent dans le coeur de sa fille Meadow. À 22 ans, la fille de l'acteur californien a publié un émouvant cliché pour l'anniversaire de sa mort, le 30 novembre dernier.

"Ce serait bête de se souvenir de lui aujourd'hui en étant triste. Aujourd'hui, nous fêtons tout l'amour et la joie que tu as amenés au monde. Voici une photo de moi et mon meilleur ami en train de faire une sieste", a-t-elle écrit sans amertume sur Instagram. Meadow avait 15 ans au moment du décès précipité de son père, et le duo complice avait prévu de passer plus de temps ensemble. Selon ELLE, l'acteur de Fast and Furious avait même prévu de mettre sa carrière entre parenthèses dans ce but. Sa fille était son unique bénéficiaire et elle aurait hérité de 25 millions de dollars.