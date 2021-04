Les méandres de la vie ont parfois des fins heureuses. Isabelle Junot, fille de Philippe Junot, premier mari de la princesse Caroline de Monaco, va devenir l’année prochaine par mariage une marquise espagnole.

Retroactes : en juin 1978, la princesse Caroline de Monaco (21 ans) épouse celui qui est alors présenté comme un play-boy Philippe Junot (38 ans). Issu d’une "bonne" famille, son père a été député et sous-préfet, Junot a des affaires dans l’immobilier haut de gamme. L’union tourne court puisque le divorce est prononcé en octobre 1980, la princesse l’accusant d’infidélité et lui expliquant que l’intrusion perpétuelle du prince Rainier et de la princesse Grace dans leur couple, était intenable.

Philippe Junot s’est remarié en 1988 avec Nina Wendelboe avec qui il a eu trois enfants : Victoria, Alexis et Isabelle. Le couple a depuis divorcé mais est resté en bons termes. La famille a longtemps vécu à Marbella.

Isabelle Junot a étudié le théâtre et le cinéma en Suisse et aux Etats-Unis. Elle est venue s’installer en Espagne il y a 2 ans et demi. C’est ainsi qu’elle a fait la rencontre d’Alvaro Falco, fils du marquis de Cubas. C’est un titre nobiliaire qui fut octroyé par la reine Isabelle II en 1862 à María de la Blanca Fernández de Córdoba y Álvarez de las Asturias Bohorques, fille du 6ème duc d’Arion.

Fernando Falco, marquis de Cubas est décédé à l’âge de 81 ans en octobre dernier. Il faisait partie du groupe de jeunes garçons qui étudia avec le futur roi Juan Carlos lorsqu’il fut envoyé pour la première fois dans son pays sous la surveillance du général Franco.

Isabelle est devenue nutritionniste. Elle est très suivie sur les réseaux sociaux en Espagne. Son père Philippe Junot qui vit à Cannes, venait régulièrement avant la pandémie lui rendre visite à Madrid. Les jeunes gens annoncent que leur mariage sera célébré en Espagne en 2022.