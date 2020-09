"Vous l’avez eu, vous, le Covid ? Vous récupérez ? Je l’ai eu en mars, en rentrant en confinement, avec tous les symptômes très forts en dehors de la détresse respiratoire, même les trucs neurologiques chelou", avait ainsi confié Lolita Séchan sur Instagram. "J'ai été testée fin mai, 50% de taux d’anticorps."

"Je préférais les oreillons"

Mais la fille du célèbre chanteur Renaud semble ne pas en avoir fini avec sa maladie et en ressent toujours les symptômes. L'ancienne compagne de Renan Luce et mère d'une petite Héloïse partage d'ailleurs son calvaire quotidien sur Instagram. "J’ai cru que l’été effacerait la fatigue, loin de là", déplore celle qui se balade ici avec un masque et son analyse d'urine. "Mon médecin me parle de forme de Covid chronique. Sans plus être contagieuse pour les autres hein, pas de panique. Sympa cette nouvelle maladie. Je préférais les oreillons. Bref, courage à celles et ceux qui luttent encore contre cette merde. Portez vos masques, même si vous vous sentez forts, du moins pour protéger les autres. En attendant, je me balade avec mon urine dans un p’tit pot".