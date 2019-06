Pauline Ducruet, fille de la princesse Stéphanie de Monaco et de son ex-époux Daniel Ducruet, a présenté en marge de la Fashion week parisienne la première collection de sa ligne de vêtements Alter design. L’événement avait pour décor La Cartonnerie, un ancien atelier dans le 11ème arrondissement. Le style des créations présentées est unisexe et casual.

Âgée de 25 ans, Pauline Ducruet, diplômée depuis 2017 de la réputée Parsons school of design à New York, a pu compter sur la présence rassurante de sa famille : sa mère la princesse Stéphanie, son père Daniel Ducruet venu avec son épouse et leur petite fille, sa grand-mère paternelle Maguy, son frère Louis (qui se mariera à Monaco fin juillet), sa demi-sœur Camille Gottlieb et aussi sa cousine Charlotte Casiraghi, jeune mariée.

S’il n’est pas rare de voir les fils des princesses Caroline et Stéphanie ensemble lors de manifestations sportives en Principauté, comme il est ponctuel de voir la princesse Alexandra de Hanovre (dernier enfant de la princesse Caroline) avec sa cousine Camille Gottlieb ou même Pauline avec sa cousine Jazmine Grace (fille du prince Albert), il n’existe pour ainsi dire pas d’images de Pauline avec sa cousine Charlotte.

Charlotte est son aînée de 8 ans. Elles n’ont pas eu en raison de cette différence d’âge de cercles d’amis communs. Mais les liens familiaux sont bien là, Charlotte Casiraghi n’hésitant pas à s’afficher au premier rang puis à féliciter sa cousine à l’issue du défilé.