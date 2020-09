Au moment du divorce du couple mythique en 2001, Bella et Connor avaient choisi de vivre avec leur père, mais la relation avec Nicole Kidman ne s'est pas détériorée pour autant. "J'aime ma mère. C'est ma mère. Elle est super. Je la vois de temps en temps et on se parle", avait brièvement confié la jeune femme lors d'une interview avec Women's Day en 2014.

On a tendance à l'oublier, mais Nicole Kidman et Tom Cruise ont adopté deux enfants durant leurs 10 ans de mariage : Isabella et Connor. C'est que la discrétion est de mise chez les deux vingtenaires. Ou presque. Bella Kidman Cruise, passionnée de dessin, a partagé un rare cliché sur son compte Instagram où elle cumule plus de 20 000 followers. Anneau dans le nez et mèches bleues, celle qui a été coiffeuse dans un salon huppé de Londres a dévoilé son nouveau look délirant.