C’est connu, quand on aime, on ne compte pas. Et la richissime Kylie Jenner le fait savoir.

Pour célébrer le premier anniversaire de sa fille Stormi Webster, elle lui a offert un parc d’attractions, ni plus ni moins. L’ensemble était installé derrière les studios Universal, à Los Angeles. Il a cependant plus dû profiter aux invités qu’à la fillette de 12 mois. Reconnaissants, ceux-ci lui ont cependant apporté des cadeaux à la hauteur de l’événement. Elle a reçu un mini sac Chanel de la part de DJ Khaled. Le sens des valeurs, ça s’apprend dès le plus jeune âge…