Dans le documentaire "Paola, côté jardin", diffusé la semaine dernière et où la reine Paola se dévoilait sans aucun tabou, il fut question de sa difficile adaptation à sa nouvelle vie en Belgique non seulement au sein d’une famille royale régnante mais aussi d’un pays qu’elle ne connaissait pas et où la météo n’était pas aussi ensoleillée que dans son Italie natale.

Pourtant, la reine Paola a des origines belges et non des moindres. Bien qu’elle ne l’ait pas connue, sa grand-mère paternelle était Belge. Laure Mosselman du Chesnoy est née à Bruxelles le 22 décembre 1851. Elle est la fille du sénateur Théodore Mosselman du Chesnoy et d’Isabelle Coghen. Cette dernière est la fille du comte Jacques Coghen qui fut vice-président du Sénat et ministre des Finances sous le règne du roi Léopold I.

Laure a grandi au château de Wolvendael à Uccle qui abrite aujourd’hui le centre culturel de la commune bruxelloise.

En 1877, Laure Mosselman du Chesnoy devient princesse italienne en épousant à Bruxelles le prince Fulco Ruffo di Calabria, de trois ans son aîné. L’aristocrate est de plus 5e duc de Guardia Lombarda et 16e comte Sinopoli. Il fut maire de Naples.

Le couple eut trois enfants : Eleonora (1882-1957), Fulco (1884-1946) et Ludovico (1885-1952). Le prince Fulco est décédé à Naples en 1901.

Son fils aîné, le prince Fulco, s’est marié à Turin en 1919 avec Luisa Gazelli (1896-1989). Ils ont eu sept enfants : Maria Cristina (1920-2003), Laura (1921-1972), Fabrizio (1922-2005), Augusto (1925-1943), Giovannella (1927-1941), Antonello (1930-2017) et la benjamine qui n’est autre que la reine Paola, née en 1937.

Comme on le voit, leur deuxième enfant fut prénommée Laura, comme sa grand-mère. La princesse Laura est décédée à Naples en 1925. La princesse Astrid et son époux l’archiduc Lorenz ont fait le choix de baptiser leur fille aînée Maria Laura.

Pour le clin d’œil, sachez que le voile que Laure Mosselman du Chesnoy a porté le jour de son mariage, en 1977, a ensuite été porté par sa petite-fille Paola lors de ses noces avec le prince Albert de Belgique en 1959. Restauré, il fut ensuite porté par les princesses Astrid, Mathilde et Claire de Belgique.