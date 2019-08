C’est une nouvelle étape qui attend la princesse Charlotte tout prochainement.

La petite fille âgée de 4 ans depuis le 2 mai va en effet faire sa rentrée à l’école maternelle Thomas’s Battersea le 5 septembre prochain. Elle y rejoindra le prince George qui y effectuera sa 3e rentrée, soit une formalité ! D’après les indiscrétions recueillies par le magazine britannique People, la toute jeune princesse n’aurait pas peur du tout : "Elle a hâte d’être avec George à la grande école. Elle est tellement excitée à propos de tout ça", y rapporte-t-on.

Les aînés des Cambridge ont construit un lien fort entre eux au fil des années et s’entendent à merveille, on a d’ailleurs pu les voir bien s’amuser ensemble au cours de cet été, notamment le 10 juillet à Wokingham lors du King Power Royal Charity Polo Day, où leur petit frère Louis était également présent, et le 8 août à Cowes lorsqu’ils accompagnaient leurs parents à la régate King’s Cup.