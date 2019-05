Le 19 mai 2018, le prince Harry épousait Meghan Markle. L’événement célébré par tout le peuple britannique avait rassemblé toute la famille royale. On se souvient d’avoir vu Harry et son frère, le prince William, arriver à la chapelle Saint-Georges, à Windsor, côte à côte et tout sourire. Une belle entente qui a semble-t-il vécu.

Selon une journaliste du tabloïd The Sun spécialisée dans la monarchie britannique, les deux princes ne se seraient plus parlés pendant les six mois qui ont suivi la cérémonie, Harry ne supportant plus les remarques de son frère concernant sa relation avec Meghan Markle. "Je pense que l’intention de William était bonne mais Harry est sur la défensive lorsqu’il s’agit de Meghan et lui aurait fait comprendre qu’il était en train d’essayer de gâcher sa relation avant même qu’elle ne commence", a confié la spécialiste de la famille royale du Sun.

Un nouvel indice vient confirmer l’idée selon laquelle les deux fils de Charles et Diana seraient en froid. Jusqu’à présent, tous deux collaboraient pour la Royal Foundation fondée en 2009. Grâce à leurs mariages respectifs, Kate Middleton et Meghan Markle ont rejoint l’organisation.

Mais, toujours selon The Sun, cette collaboration est sur le point de prendre fin. "Les Sussex ne sont pas pressés de faire les changements, mais les Cambridge le sont, a confié une source du tabloïd. Quoi qu’il en soit, c’est une procédure complexe et très délicate."