Une guitare électrique de l'artiste pop Prince, décédé en 2016, a changé de mains pour plus d'un demi-million de dollars.

La Blue Angel Cloud de 1984 a en effet été vendue aux enchères vendredi pour 563.500 dollars (environ 504.000 euros) lors de la vente Music Icons à Beverly Hills. Selon la maison de vente aux enchères, la guitare dite "Blue Angel" était l'un des instruments préférés de la pop star lorsqu'elle était au sommet de sa carrière. Prince a joué de cet instrument lors de grandes tournées comme Purple Rain (1984-1985), Sign o 'the Times (1987) et Lovesexy (1988-1989) et en 1991 aux MTV Video Music Awards.

Elle a été l'une des quatre premières guitares fabriquées spécialement pour l'artiste. La guitare Cloud, blanche au départ, a été repeinte plusieurs fois en différentes couleurs. Selon la maison de vente aux enchères, un scanner et des recherches d'experts ont établi que l'instrument est l'une des guitares originales de Prince, perdues depuis longtemps.

L'artiste est mort en avril 2016 d'une overdose d'analgésiques dans sa propriété de Paisley Park à Minneapolis.