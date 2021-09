"Je ne me suis pas évanoui et je suis en bonne santé", a écrit Pelé sur Twitter mardi.



Il s'est rendu à l'hôpital pour des examens de routine qu'il n'avait pas pu faire auparavant à cause de la pandémie de coronavirus. "Faites-leur savoir que je ne joue pas dimanche prochain !", a-t-il plaisanté. Pelé a joué 92 matches internationaux et a remporté trois titres de la Coupe du monde avec le Brésil.

Le triple champion du monde (1958, 1962 et 1970) connaît depuis quelque temps des soucis de santé. Il a déjà subi plusieurs opérations de la hanche. Il avait également des problèmes de colonne vertébrale et de genou. Il y a quelques années, on lui a retiré un calcul rénal.

Au début de l'année 2020, son fils Edinho, avait déclaré dans une interview que son père se débattait avec des problèmes physiques et psychologiques et estimait qu'il était "déprimé".