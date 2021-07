La maison de Beyoncé et JAY-Z a pris feu à la Nouvelle-Orléans, durant la nuit de mercredi à jeudi. Selon TMZ, les pompiers se sont déplacés pour un incendie dans le manoir baroque espagnol du Garden District après avoir reçu un appel vers 18 heures. Un peu plus de deux heures plus tard, le feu était complètement éteint. L'étendue des dégâts n'est pas claire pour le moment, mais il aurait fallu 22 pompiers pour éteindre l'incendie.



Des séquences vidéo montrent plusieurs camions de pompiers à l'extérieur de la propriété historique. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé. La cause de l'incendie reste inconnue. Un avertisseur de fumée a alerté les pompiers de l'incendie.



En 2015, les Carter auraient acheté le manoir de 1235m², nommé La Casa de Castilede, pour 2,6 millions de dollars. Construite en 1925, la structure de trois étages présente des plafonds de 8m de haut et trois appartements séparés.