La maison de Seattle dans laquelle Kurt Cobain a mis fin à ses jours en 1994 (dans la serre) est à vendre pour environ 6,8 millions d’euros.

Selon l’agence immobilière américaine Ewing and Clark, la demeure a été vendue par Courtney Love en 1997 et rachetée en 2000 par les propriétaires actuels. Vieille de près de 100 ans, la bâtisse fait 760 mètres carrés et comprend quatre chambres à coucher, quatre salles de bain, une cave à vin, un grand dressing et un garage. Qui donne vue sur le lac de Washington et ses cascades.